Американское посольство в Москве опровергло информацию о высылке Салливана

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Посольство США в Москве опровергло информацию о высылке из России посла Джона Салливана. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в дипмиссии.

— В слухах нет правды, — заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва после высылки из США российского сотрудника секретариата ООН не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, но действия Вашингтона не оставляют иного выбора.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты Америки объявили двенадцать дипломатов России персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот поступок циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле.

Кроме того, РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин сообщил, что если Великобритания закроет российское посольство в Лондоне, то сценарий разрыва дипломатических отношений между двумя государствами возможен.