«Желтый» уровень опасности ввели в столичном регионе до утра 3 марта

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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и области до 06:00 четверга. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в среду, 2 марта.

Метеорологи отметили, что предупреждение объявлено из-за образования на дорогах и тротуарах гололедицы, говорится в сообщении.

Воздух в столице прогрелся до 6,2 градуса во второй весенний день. Этот показатель стал рекордным с 1995 года. 27 лет назад метеорологи зафиксировали рекордную температуру в этот день — плюс 5,7 градуса.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. При этом ожидается небольшой дефицит осадков: недобор способен составить до 20 процентов от месячного лимита, что указывает на вероятность большего количества солнечных дней, добавил эксперт.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что жителям столицы не следует ждать в начале марта «настоящей» весны. По словам синоптика, в Москве климатические характеристики этого сезона начинают проявляться только после 20 марта. Леус подчеркнул, что в столице март — зимний месяц.