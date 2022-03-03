Во Франции ввели санкции в отношении российских собак из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

НКО Франции приняли решение не допускать российских собак до участия в чемпионате Европы 2022 года. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

В организации отметили, что такое решение грубо нарушает устав Международной кинологической федерации (FCI) о недопустимости дискриминации стран по политическим причинам.

— Если мировое кинологическое сообщество или даже какая-то его часть делает объектом ненависти СОБАКУ, это, к сожалению, означает, что оно забыло о своих целях, принципах и идеалах, — говорится в сообщении.

В РКФ подытожили, что организация не будет вводить ответных санкций в отношении животных, потому как считает это дискриминацией.

До этого Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским кошкам участвовать в международных выставках. Информация об этом в четверг, 3 марта, появилась на официальном сайте организации. Введенные ограничения действуют до 31 мая и будут продлеваться «по мере необходимости».

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.