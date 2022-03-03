Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским кошкам участвовать в международных выставках. Информация об этом в четверг, 3 марта, появилась на официальном сайте организации.

— Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России. <...> Ни одна кошка, принадлежащая гражданам, проживающим в России, не может быть заявлена ​​на какую-либо выставку FIFe за пределами России, — говорится в сообщении.

Введенные ограничения действуют до 31 мая и будут продлеваться «по мере необходимости», сообщается на сайте организации.

На фоне специальной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

Также из России перенесли чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Санкции Кошки Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте