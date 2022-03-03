Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским кошкам участвовать в международных выставках. Информация об этом в четверг, 3 марта, появилась на официальном сайте организации.

— Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России. <...> Ни одна кошка, принадлежащая гражданам, проживающим в России, не может быть заявлена ​​на какую-либо выставку FIFe за пределами России, — говорится в сообщении.

Введенные ограничения действуют до 31 мая и будут продлеваться «по мере необходимости», сообщается на сайте организации.

На фоне специальной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

Также из России перенесли чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.