Мост через реку Битцу начали строить в Москве в составе скоростного диаметра

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южная рокада Карта всех событий

Специалисты начали возведение моста через реку Битцу в рамках строительства Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в четверг, 3 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что работы ведутся на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На данный момент идет сооружение свайных оснований опор.

— Автодорожный мост через реку Битцу обеспечит движение по восьми полосам основного хода Юго-Восточной хорды — по четырем в каждом направлении, а также дополнительные выезды на МКАД и Симферопольское шоссе, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также на новом участке возведут эстакады, тоннели под МКАД и Симферопольским шоссе, надземные и подземные пешеходные переходы. Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что длина нового моста составит 109 метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 80 процентов завершили строительство пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными через реку Яузу в столице.