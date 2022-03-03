Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ношение масок в общественных местах столицы по-прежнему обязательно

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ношение масок в общественных местах столицы по-прежнему обязательно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице ношение масок в общественных местах обязательно, как было и раньше. Указ мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении коронавирусных ограничений оставил эту меру без изменений. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили РИА Новости в «Оперштабе Москвы».

Согласно новому указу Собянина, в столице отменены все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.

Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе снова начнет работать проект «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом.

Читайте также:
Москва Коронавирус масочный режим
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте