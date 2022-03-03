Ношение масок в общественных местах столицы по-прежнему обязательно

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице ношение масок в общественных местах обязательно, как было и раньше. Указ мэра Москвы Сергея Собянина о смягчении коронавирусных ограничений оставил эту меру без изменений. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили РИА Новости в «Оперштабе Москвы».

Согласно новому указу Собянина, в столице отменены все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.

Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе снова начнет работать проект «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом.