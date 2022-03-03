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Зеленский сообщил о первых прибывших на помощь Украине иностранных добровольцах

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сообщил о первых прибывших на помощь Украине иностранных добровольцах
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к украинской армии начали присоединяться иностранные добровольцы. Об этом он заявил в четверг, 3 марта.

По его словам, в настоящее время на Украину прибывают 16 тысяч таких людей.

До этого Зеленский сообщил, что на Украине планируется сформировать Иностранный легион территориальной обороны. Он также постановил ввести безвизовый режим для иностранных граждан, которые хотят помочь украинской армии, пишет ТАСС.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

Так, например, Великобритания направила украинской стороне оружие после начала военной спецоперации. Об этом сообщил глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в понедельник, 28 февраля. Однако политик не стал называть подробностей поставок вооружения, объяснив такое решение соображениями безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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