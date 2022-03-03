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Движение частично восстановили на Нижегородской эстакаде после ДТП с бетономешалкой

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение частично восстановили на Нижегородской эстакаде после ДТП с бетономешалкой
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Движение транспорта частично восстановили на Нижегородской эстакаде после столкновения легковой машины и бетономешалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 марта.

— Движение частично восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Днем 3 марта на Нижегородской эстакаде недалеко от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская» произошла дорожная авария с участием легкового авто и бетономешалки. Из-за ДТП были перекрыты правая и средняя полосы движения. Проезд автомобилей осуществлялся по левой полосе.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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