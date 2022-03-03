Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 170 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Сикерина

Город
Почти 170 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

По состоянию на 21:45 3 марта в московских аэропортах задержали и отменили 169 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили во Внукове. Их число составило 66. При этом задержали в авиагавани 15 авиарейсов.

В аэропорту Домодедово отменили вылет шести воздушных судов, а на более позднее время перенесли 13 рейсов.

В Шереметьеве отменили 47 самолетов и задержали 22.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. По этой причине время полета на популярных направлениях увеличилось. В сервисе Туту.ру рассказали о таких изменениях.

Читайте также:
Аэропорты отмена рейсов Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте