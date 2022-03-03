Почти 170 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

По состоянию на 21:45 3 марта в московских аэропортах задержали и отменили 169 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили во Внукове. Их число составило 66. При этом задержали в авиагавани 15 авиарейсов.

В аэропорту Домодедово отменили вылет шести воздушных судов, а на более позднее время перенесли 13 рейсов.

В Шереметьеве отменили 47 самолетов и задержали 22.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. По этой причине время полета на популярных направлениях увеличилось. В сервисе Туту.ру рассказали о таких изменениях.