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Деятельность РФ в Совете государств Балтики приостановлена из-за Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Деятельность РФ в Совете государств Балтики приостановлена из-за Украины
Фото: МИД РФ

Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановлена из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в министерстве иностранных дел Латвии.

— Мы не видим возможности продолжения нашего сотрудничества, как это предполагают рамки Совета, с Российской Федерацией. В нынешних обстоятельствах Россия не должна пользоваться преимуществами и принимать участие в любом виде сотрудничества под руководством СГБМ, — говорится в заявлении.

До этого, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Впоследствии в ЕС уточнили, что Совет Европы приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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