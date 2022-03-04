Российский посол сообщил, что во Франции задержали три корабля РФ и одну яхту

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Во Франции безосновательно задержали три российских судна и одну яхту. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

По его словам, воды Франции в настоящее время стали похожи на воды Сомали для российских кораблей.

— Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят, — заявил посол.

Он отметил, что информация о задержаниях судов передается в судебные органы, однако решения таких ведомств «никто предсказать не может», передает телеканал «Россия 24».

4 марта стало известно, что на севере Канады в аэропорту города Йеллоунайф был задержан чартерный самолет, на борту которого находились россияне. Позднее стало известно, что российские дипломаты добиваются разъяснений по этому поводу.

На фоне последних действий России на международной арене все чаще стали появляться сообщения о дискриминации русских за рубежом.

Так, например, МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве. 25 февраля Чехия прекратила выдачу вида на жительство для граждан России.

1 марта в Соединенных Штатах предложили конфисковать яхты, самолеты и другую собственность у попавших под санкционные меры россиян. С такой идеей выступил член палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден. Он отметил, что внес соответствующий законопроект на рассмотрение.