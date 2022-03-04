Путин: У России нет недобрых намерений в отношении соседей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не имеет никаких недобрых намерений по отношению к соседним государствам. Об этом он сказал в пятницу, 4 марта, на церемонии поднятия флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский».

— У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, — сказал глава государства.

По его словам, деятельность РФ заключается исключительно в ответе на негативные действия других стран, передает РИА Новости.

28 февраля в Кремле рассказали, как Путин относится к введенным в отношении него санкциям.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.