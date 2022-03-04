Актер Владимир Вдовиченков отсудил у туроператора более 1,2 миллиона рублей

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Российский актер Владимир Вдовиченков сумел отсудить у туристического оператора более 1,2 миллиона рублей за сорванную поездку в Грецию. Заседание проходило в Пресненском районном суде столицы.

Артист потратил на путевку более 600 тысяч рублей, которые в итоге потерял. Он потребовал возмещения морального ущерба в той же сумме и настоял на штрафе «за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем».

— В пользу Вдовиченкова Владимира Владимировича взысканы сумма понесенных истцом убытков в размере 583 733 рубля 43 копейки, проценты в порядке статьи 395 ГПК РФ — 8924 рубля 69 копеек, компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, а также штраф в размере 606 866 рублей 71 копейка, — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда россияне поедут отдыхать на 8 Марта. Мартовские праздники — преддверие летнего туристического сезона. Для многих в этот период открывается новый этап путешествий, отметил Осауленко.

Тем временем Ростуризм не рекомендовал гражданам посещать те страны, которые ввели санкции против России.