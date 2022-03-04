Степан Орлов: Импортозамещение обеспечивает стабильную работу строительной отрасли Москвы

Депутат Мосгордумы Степан Орлов в своем рабочем кабинете / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Активное импортозамещение позволяет обеспечить стабильную работу стройкомплекса столицы в любых условиях. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов.

Депутат отметил, что Россия живет в условиях западных санкций не один год, поэтому для отечественной экономики главной задачей было импортозамещение, а в отдельных сферах и импортоопережение.

— Сегодня 95 процентов строительных материалов, которые используются на московских стройках, а это цемент, металл, фанера — российского производства. Оборудование и транспорт в основном изготавливаются опять-таки в России, Белоруссии, — рассказал он.

По словам Орлова, это позволяет строительным площадкам города работать в штатном режиме. Это относится и к жилой застройке, и к строительству объектов инфраструктуры и транспорта.

Зампредседатель Мосгордумы оценил запас прочности отрасли на несколько лет вперед. Он отметил, что возведение важных объектов идет по плану, а в отдельных случаях с опережением графика.

— Прокладываются многие километры тоннелей метро, обустраиваются дорожные развязки, создаются современные дороги, строится жилье по программе реновации — и все это в плановом режиме, — рассказал Орлов.

Депутат уточнил, что в строительном комплексе и смежных отраслях трудятся порядка миллиона человек. По его словам, доля строительных предприятий в ежегодном валовом региональном продукте составляет около 19 процентов. Поэтому за ней пристально следят власти города, ведя мониторинг на строительных объектах на постоянной основе.

Степан Орлов обратил внимание, что в настоящее время нет замедления темпов строительства, а, напротив, в ряде случаев сроки сдвигаются на более ранние.

В качестве примера он привел развязку МКАД с улицей Липецкой. Объект, сдача которого была запланирована на 2024 год, сдадут к концу 2023 года.

Депутат добавил, что будет ускорена работа по объектам, вошедшим в столичную адресную инвестиционную программу, которая финансирует возведение социальных объектов.

— Импортозамещение позволит нам обеспечить все взятые перед жителями обязательства, — резюмировал Степан Орлов.

До этого о развитии строительной отрасли Москвы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.