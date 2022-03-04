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Омбудсмен ДНР назвала число погибших за весь период конфликта в Донбассе

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
Общество
Омбудсмен ДНР назвала число погибших за весь период конфликта в Донбассе
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

В Донецкой народной республике в общей сложности жертвами агрессии со стороны Украины стали 5150 человек Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в пятницу, 4 марта.

При этом в период с 25 февраля в ДНР погибли 77 военнослужащих Донбасса и 14 мирных жителей.

За этот же период в списке пострадавших оказались 406 военных республики и 73 гражданских лица, передает РИА Новости.

Ранее в этот день стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР.

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли штаб специального отряда «Азов» на территории Мариуполя. В ходе операции они применили тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что власти Украины практически полностью потеряли способность управлять администрациями областей и районов государства.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что люди, стоящие на передовой, находятся на небывалом духовном подъеме.

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