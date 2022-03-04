EgyptAir объявила об отмене рейсов в Москву до 10 марта

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Египетская авиакомпания EgyptAir отменила рейсы в Москву до 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 4 марта.

— В настоящее время прилагаются все усилия, чтобы найти решение проблемы и возобновить полеты в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Причиной, как уточняется, стала необходимость повторного перезаключения страховых контактов. При этом ряд стран ЕС, подчеркнули в EgyptAir, отказался страховать рейсы в Москву и обратно, отмечает ТАСС.

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока из почти 500 гражданских самолетов иностранных лизингодателей, эксплуатирующихся в России, были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.