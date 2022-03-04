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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 49,8 процента

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 49,8 процента
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составил 49,8 процента. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет составляет 49,8 процента, говорится в сообщении.

По состоянию на 25 февраля этот показатель держался на отметке в 52,8 процента, а в конце декабря 2021 года — 71,4 процента.

Ранее стало известно, что 84 093 959 россиян вакцинировались двумя компонентами препарата.

В России за минувшие сутки удалось выявить 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 160 507 пациентов полностью вылечились. Еще 776 человек скончались.

4 марта руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что распространение COVID-19 постепенно уменьшается. По его словам, в течение 2022 года показатели заболеваемости будут относительно низкими.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков считает, что к октябрю этого года появится новый штамм коронавирусной инфекции. При этом эксперт считает, что на данном этапе не стоит ожидать крупных вспышек заболевания, поскольку ковид имеет ярко выраженный сезонный компонент.

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