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Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских судов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских судов
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщили в эфире местного телевидения и радио со ссылкой на Министерство иностранных дел в пятницу, 4 марта.

Уточняется, что глава МИД Черногории Джордже Радулович в этот же день принял участие во встрече глав дипломатических ведомств членов Североатлантического альянса и поддержал меры НАТО и Евросоюза против России из-за ситуации на Украине.

Также решение о закрытии неба для воздушных судов РФ поддержало черногорское министерство капитальных инвестиций, пишет РИА Новости.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В тот же день на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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