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«Новая газета» удалила материалы об Украине после претензий Роскомнадзора

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Новая газета» удалила материалы об Украине после претензий Роскомнадзора
Фото: Минобороны РФ

«Новая газета» удалила ряд материалов об операции России на Украине с целью продолжения работы. Об этом сообщили в пресс-службе редакции в пятницу, 4 марта.

— В силу вступил закон о наказании за «фейки» о действиях российских Вооруженных сил. Это, безусловно, отразится на полноте редакционной повестки, и многие материалы мы вынуждены удалить, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор, как утверждается, отправил 3 марта в газету шесть требований об удалении материалов, отмечает ТАСС.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. В связи с этим ведомство внесло в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

4 марта британская корпорация BBC временно прекратила работу в России из-за изменений в законодательстве. При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать из-за пределов страны.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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