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Российских боксеров отстранили от участия в международных турнирах

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Российских боксеров отстранили от участия в международных турнирах
Фото: pixabay.com

Международная ассоциация бокса в пятницу, 4 марта, отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС».

В этот же день Всемирная федерация керлинга приняла решение отстранить спортсменов из России от соревнований до конца сезона. Ограничение затронет мужские, женские и смешанные пары.

На фоне спецоперации на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российские сборные были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении национальной команды России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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