Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО

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Правительство Финляндии заявило о готовности обсуждать вступление в НАТО. В пятницу, 4 марта, президент страны Саули Ниинисте объяснил, что это связано с тем, что отношение населения к данному вопросу стало другим.

— Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление, так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом, — объяснил Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.

Также он подчеркнул, что страна определит все последствия, риски и преимущества.

Ранее появилась информация, что гражданская инициатива Финляндии о вступлении в НАТО набрала более 50 тысяч подписей, после чего была направлена на рассмотрение в парламент. Авторы инициативы, считают, что вступление в Альянс обеспечит Финляндию возможностью защищаться от внешних угроз, а также укрепит статус-кво.

23 февраля стало известно, что власти Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России. В этот день исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля заявил, что даже в случае прекращения поставок российского газа топлива в Финляндии хватит.