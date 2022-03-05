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СМИ: Телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России

Виктория Храменкова

Общество
СМИ: Телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России
Фото: www.sxc.hu

Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает издание Deadline.

— CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа, — передает издание слова представителя телеканала.

Помимо этого, ABC News тоже прекратил свою работу на территории Российской Федерации, передает РИА Новости.

Ранее американская телекомпания CNN объявила о своем прекращении вещания в России. Также американское агентство Bloomberg сообщило о временной приостановке работы своих журналистов на территории Российской Федерации.

4 марта британская корпорация BBC временно прекратила работу в России из-за изменений в законодательстве. При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать за пределами страны.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

* Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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