Сингапур ввел новые санкции против России

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В субботу, 5 марта, стало известно, что Сингапур вводит санкции против Российской Федерации. Он связаны с проведением военной операции на Украине. Информация об этом появилась на сайте МИДа Сингапура.

Отмечается, что в санкционный список попали банки ВТБ, «ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и банк «Россия».

— Сингапурские компании не могут осуществлять никакие транзакции с участием этих финансовых организаций, а также иметь с ними любые деловые отношения, — следует из сообщения.

Помимо этого, компании Сингапура не смогут заключать сделки с компаниями из ДНР и ЛНР в следующих секторах: транспорт, телекоммуникации, энергетика, разведка и добыча газа, нефти и полезных ископаемых.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

Позднее постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) одобрили отключение семи российских банков от системы SWIFT.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.