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Посол РФ сообщил, что на территорию консульского отдела в Нидерландах забросили взрывчатку

Полина Долганова

В мире
Посол РФ сообщил, что на территорию консульского отдела в Нидерландах забросили взрывчатку
Фото: pixabay.com

На территорию российского консульского отдела в Нидерландах забросили взрывное устройство в виде баллона с газом, которое не сработало. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил посол России в стране Александр Шульгин.

Он добавил, что ему и сотрудникам посольства регулярно поступают угрозы физической расправы, в том числе и с письмами с белым порошком.

— Расчет делается на то, чтобы выбить нас из колеи, запугать. Но хочу заверить, что посольство работает в штатном режиме, — рассказал посол в эфире Первого канала.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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