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Дмитрий Песков: Постараемся чаще освещать встречи и переговоры Путина

Араз Салехов

Политика
Дмитрий Песков: Постараемся чаще освещать встречи и переговоры Путина
Фото: Администрация президента РФ

Представители Кремля заявили, что направят свои усилия на освещение работы президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 5 марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле постараются больше показывать деятельность главы государства.

— Но дело в том, что все-таки Путин не актер — он президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону, тем более в такое сложное время, — цитируют Пескова «Известия».

4 марта российский лидер Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Уточняется, что стороны обсудили ход военной спецоперации на территории ЛДНР.

Также лидер белорусского государства Лукашенко заявил, что переговоры российской и украинской делегаций вселяют уверенность в прекращении боевых действий.

24 февраля президент РФ Путин объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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