Лыжница Непряева взяла большой Хрустальный глобус за победу в Кубке мира

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Российская лыжница Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира. Спортсменка стала недосягаемой для преследовательниц, набрав 973 очка.

Второе место занимает шведка Эбба Андерссон (732 очка). До конца сезона осталось три старта, в розыгрыше — 215 очков. Разрыв между Непряевой и Андерссон составляет 241 очко.

12 февраля российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным.

16 февраля Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Китае. Первой по итогам гонки финишировала команда из Германии, в составе которой выступали Катарина Хенниг и Виктория Карл. Серебро досталось спортсменкам из Швеции Майе Дальквист и Йонне Сундлинг.