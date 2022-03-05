Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о специальной операции на Украине оказалось тяжелым.

— Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений, — сказал глава государства.

Нейтральный статус Украины, по его мнению, необходим, чтобы она не вступила в НАТО. Последствия конфликта альянса и России «для всех понятны», подчеркнул он.

Лидер добавил, что Москва пыталась решить конфликт в мирном русле. Для этого надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на русском языке и жить по своим традициям, но Киев организовал блокаду, приводит слова Путина РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.