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Тринадцать новых парковочных мест станут доступны для жителей Зеленограда

Виктория Сикерина

Город
Тринадцать новых парковочных мест станут доступны для жителей Зеленограда
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Солнечная аллея Карта всех событий

Жителям Зеленограда станут доступны 13 новых парковочных машино-мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

В ведомстве отметили, что с 25 марта в боковом проезде Солнечной аллеи от корпуса № 813а до корпуса № 803 введут одностороннее движение.

— Сейчас водители испытывают трудности при встречном разъезде, так как ширина дороги всего шесть метров. После изменения схемы движения у жителей близлежащих домов появится 13 новых парковочных мест, а движение станет комфортнее, — говорится в сообщении Дептранса.

Тринадцать новых парковочных мест станут доступны для жителей Зеленограда Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

С помощью карты «Тройка» москвичи могут подтвердить поездки на метро, МЦК и МЦД на выезде с 31 перехватывающей парковки без использования терминалов оплаты. Раньше для бесплатной парковки автомобилистам было необходимо использовать парковочный билет и «Тройку». Теперь же выехать с парковок можно без оплаты, подтвердив поездки на выезде.

До этого председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил в комментарии «Вечерней Москве», что московский метрополитен в условиях действующих ограничений предоставляет широкий спектр возможностей для оплаты проезда. Разнообразное билетное меню позволяет минимизировать возникающие проблемы.

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