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Сбербанк рассказал о работе своих карт после решения Visa и Mastercard

Юлия Курганова

Финансы
Сбербанк рассказал о работе своих карт после решения Visa и Mastercard
Фото: depositphotos

Решение американских корпораций Mastercard и Visa об ограничении работы в РФ не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны. Об этом сообщила в воскресенье, 6 марта, пресс-служба кредитной организации.

— Все карты клиентов «Сбера» будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России, — сказано в заявлении банка в Telegram-канале.

Владельцы карт по-прежнему смогут снимать наличные, расплачиваться в офлайн-магазинах и интернет-магазинах и делать переводы по номеру карты.

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Visa и Mastercard не одобрят выпуск новых карт таким банкам, как ВТБ , Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».

25 февраля стало известно, что ЦБ РФ РФ и власти России выступят с поддержкой по отношению к тем банкам, которые попали под санкции.

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