Российский самолет с туристами задержали в Египте из-за заявки лизингодателя

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не смогло вылететь из Шарм эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя. Она поступила в адрес египетских авиавластей. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Лайнер должен был вылететь в субботу, 5 марта, в московский аэропорт Домодедово.

Компания, которая предоставила судно в лизинг, подала заявку в адрес властей Египта. В результате Евроконтроль не дал самолету разрешения на пролет через свою зону. Борт должен был пролететь над территорией Кипра.

Также источник рассказал агентству, что ранее в субботу с курортов Египта в Россию вернулись два других лайнера «Уральских авиалиний», маршрут которых тоже пролегал через территорию Кипра. В настоящее время идет согласование других маршрутов, «однако на это может уйти время», заключил он.

Другой знакомый с ситуацией источник сообщил, что туристов, которые не смогли вылететь в Москву, вернули в отели.

3 марта самолет с россиянами задержали в Канаде. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока из почти 500 гражданских самолетов иностранных лизингодателей, эксплуатирующихся в России, были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.