Посол РФ в Италии сообщил, что Россия готова не дать опуститься железному занавесу

Фото: МИД РФ

Западные санкции уже не относятся к ситуации на Украине. С их помощью страны стремятся разрушить экономику России, но она готова не дать железному занавесу опуститься. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил российский посол в Риме Сергей Разов.

— Военно-политический блок НАТО, в директивных документах которого Россия определена как противник, за последние десятилетия несколькими волнами приблизил свою инфраструктуру к нашим границам, создавая понятные угрозы нашей безопасности. Замечу: расширение НАТО происходило в нарушение многочисленных дававшихся после распада СССР обещаний, — рассказал он в интервью агентству AdnKronos.

По его словам, железный занавес опустился в первый раз после Фултонской речи тогдашнего британского премьера Уинстона Черчилля в 1946 году.

— Русские, по крайней мере люди моего поколения, долго жили за этим занавесом и имеют определенные навыки. Мы готовы и раны лечить, и не дать вновь опуститься железному занавесу. Нужны равноправный, взаимоуважительный диалог и реальный учет взаимных интересов, — сообщил Разов.

Он отметил, что Россия заинтересована в результативных переговорах по украинскому вопросу с учетом той позиции, которую высказал президент РФ Владимир Путин. Однако поставки летального оружия Украине в момент первого раунда переговоров в Гомеле были шокирующим выпадом для российской стороны, что может повлиять на межгосударственные отношения. Тем более что непонятно, к кому оружие в итоге попадет.

До этого, 25 февраля, комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Впоследствии в ЕС уточнили, что Совет Европы приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.