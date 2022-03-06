American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии

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American Express приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе компании.

К такому решению компания пришла из-за проводимой на территории Украины российской военной спецоперации. Уточняется, что выпущенные на территории обеих стран карты не будут действовать за границей. Выпущенные за границей — не будут действовать в этих странах.

— Карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что компания надеется на мирное разрешение конфликта, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, после банки сами выпустят карты «Мир».

Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков был отключен от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».