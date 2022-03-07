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Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение РФ об ударах

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение РФ об ударах
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказал критику в адрес западных лидеров за то, что они никак не отреагировали на предупреждение РФ о возможных авиаударах по объектам ВПК республики.

— Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. И я не услышал реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс, — сказал он в воскресенье, 6 марта, на брифинге.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК предупреждают о планируемых ударах по этим объектам, передает РИА Новости.

6 марта в Минобороны сообщили об уничтожении почти всей боеспособной авиации Украины. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний дни военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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