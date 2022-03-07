«Уберите его немедленно»: Юдашкина отстранили от участия в Неделе Высокой Моды

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Модельер Валентин Юдашкин не примет участие в программе Недели Высокой Моды в Париже. Об этом сообщает в воскресенье, 6 марта, агентство France-Presse.

Глава федерации Высокой Моды Ральф Толедано объяснил, что решение вызвано тем, что российский модельер не осудил ситуацию на Украине.

— Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно, — заявил он, передает РИА Новости.

Толедано призвал провести показы в мрачной обстановке. Он отметил, что нужно также сделать пожертвования для людей, которые бегут с Украины.

5 марта стало известно, что команда «Хаас», созданная для участия в «Формуле-1», решила расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и разорвать отношения с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Данное решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказывались выходить на соревнования из-за россиян.