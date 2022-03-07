Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent в понедельник, 7 марта, впервые с 2008 года превысила отметку 130 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:28 по московскому времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 9,35 процента, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на бирже WTI подорожали на 9,68 процента — до 126,12 доллара.

При этом, по данным торгов, в 2:06 стоимость нефти Brent достигала 130,3 доллара. Максимальное же значение составляло 130,89 доллара.

3 марта цена нефти марки Brent превысила 119 долларов впервые с февраля 2013 года.

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