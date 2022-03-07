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В США намереваются запретить импорт российской нефти

Евгений Белоусов

В мире
В США намереваются запретить импорт российской нефти
Фото: depositphotos

Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Об этом в понедельник, 7 марта, заявила спикер Ненси Пелоси.

— Палата в настоящее время изучает (возможность предложения — прим. ВМ) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики, — заявила она.

По словам Пелоси, в конгрессе также намерены «аннулировать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией. Спикер подчеркнула, что подобный запрет станет «первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс 4 марта заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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