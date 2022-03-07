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«Это все Китай!»: Трамп пошутил о возможности атаковать Россию

Евгений Белоусов

В мире
«Это все Китай!»: Трамп пошутил о возможности атаковать Россию
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Новом Орлеане в шутку придумал «способ для США атаковать Россию». Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Washington Post.

Экс-президент Штатов предложил изобразить на американских истребителях F-22 китайский флаг и «начать бомбить с их помощью Россию». После этого, пошутил Трамп, во всем можно просто обвинить Китай.

— Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали. Это все Китай!». И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть, — цитирует бывшего президента издание.

До этого Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо».

Позднее он заявил, что ситуация на Украине обострилась по вине президента США Джо Байдена и НАТО. По словам Трампа, Запад должен был проявить «жесткость и силу» в данном вопросе. Вместо этого главной темой у него была «утка» о глобальном потеплении, что привело к лишению США энергетической независимости.

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