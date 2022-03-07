Диетолог рассказала, как поддержать организм на фоне стресса

правильное питание, гранола, каша, овсянка / Фото: https://pixabay.com/ru

Сейчас многие люди особо подвержены стрессу и панике, что не может не сказаться на здоровье. Диетолог Ирина Писарева посоветовала поддерживать свой организм правильным питанием.

По ее словам, чаще всего люди заедают стресс кондитерскими изделиями и сладостями. Однако это легко может привести к увеличению веса, ожирению и даже сахарному диабету.

Вместо такого способа Писарева советует бороться со стрессом не употреблением сладкого, а йогой, ходьбой, прогулками на свежем воздухе, ароматерапией, а также дыхательными практиками. Также очень важно, подчеркивает диетолог, соблюдать водный баланс.

— Дефицит витаминов может усугубить ситуацию. Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют ее. Минералы, такие как калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга, — рассказала она.

Писарева рекомендует разнообразить свой рацион нежирным мясом, кашами, хлебом, морепродуктами, фруктами и горьким шоколадом, чтобы поддерживать правильное питание, передает RT.

До этого доктор медицинских наук и диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, какие продукты станут идеальным обедом для снижения веса. По ее словам, желающим похудеть нужно включить в обед три группы продуктов: белок, зелень и полезные углеводы.