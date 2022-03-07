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МИД РФ: Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
МИД РФ: Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине
Фото: МИД РФ

Москва озабочена поставками на Украину орудия из ФРГ. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

— Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, — заявил он.

Тяпкин отметил, что это было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР.

Он также подчеркнул, что существует возможность попадания немецкого оружия в руки террористов и мародеров, передает РИА Новости.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена поставками вооружения на Украину. Гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно ненужном направлении, нет.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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