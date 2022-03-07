Новая Зеландия вводит санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Мишустина

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Власти Новой Зеландии вводят санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, российского премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в новозеландском МИД.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе. Сам факт намерения расширить санкции в отношении России подтвердила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства в понедельник.

Она уточнила, что санкции могут быть применены к российским судам и самолетам, которым запретят доступ в воды и воздушное пространство Новой Зеландии. Также власти получат возможность замораживания счетов физических лиц, компаний и организаций, которых они посчитают «причастными к обострению ситуации на Украине».

Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек, передает РИА Новости.

24 февраля Новая Зеландия присоединилась к странам, которые объявили санкции в отношении России. Она запретила российским официальным лицам и ряду других граждан получать визы для въезда в страну или же транзита через нее. Власти также запретили экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военными ведомствами и органами безопасности России.

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