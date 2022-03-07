Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию «сбежавшим» бизнесменам и актерам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и актерам, покинувшим страну во время специальной операции на Украине. Об этом Хамзаев заявил в понедельник, 7 марта.

По словам Хамзаева, в некоторых странах практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность подобных «гастролеров». А те, кто «сбежал» из страны во время проведения военной спецоперации, считают своей родиной другую страну, утверждает депутат.

— Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России, — высказался депутат.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает наличие в России «группы паникеров», которые дестабилизируют атмосферу в стране.

— Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел, — цитирует Хамзаева РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.