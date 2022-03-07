Женщины получат 8 Марта скидку на проезд по Московской канатной дороге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога предоставит 8 марта скидку на проезд женщинам в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Воробьевы горы».

— 8 Марта Московская канатная дорога дарит всем женщинам скидку 25 процентов на воздушную прогулку через Москву-реку с возможностью насладиться панорамой нашего прекрасного города! Причем скидка распространяется на все категории кабин: стандарт и премиум! — говорится в сообщении.

Скидка в размере 15 процентов будет доступна женщинам и в кафе канатной дороги. Дети до семи лет смогут прокатиться бесплатно, отмечается на сайте комплекса.

Лаборатория Tinkoff Data рассказала «ВМ», что в течение последних трех лет москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта. Общий объем трат и количество транзакций снижались в течение 2019–2021 годов на 25–30 процентов.