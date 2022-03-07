Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщины получат 8 Марта скидку на проезд по Московской канатной дороге

Иван Юминов

Город
Женщины получат 8 Марта скидку на проезд по Московской канатной дороге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога предоставит 8 марта скидку на проезд женщинам в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Воробьевы горы».

— 8 Марта Московская канатная дорога дарит всем женщинам скидку 25 процентов на воздушную прогулку через Москву-реку с возможностью насладиться панорамой нашего прекрасного города! Причем скидка распространяется на все категории кабин: стандарт и премиум! — говорится в сообщении.

Скидка в размере 15 процентов будет доступна женщинам и в кафе канатной дороги. Дети до семи лет смогут прокатиться бесплатно, отмечается на сайте комплекса.

Лаборатория Tinkoff Data рассказала «ВМ», что в течение последних трех лет москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта. Общий объем трат и количество транзакций снижались в течение 2019–2021 годов на 25–30 процентов.

Средний чек на поход в кафе 8 марта в прошлом году составил 1803 рубля против 1807 рублей в 2020 году и 1860 рублей в 2019 году. Зато 8 марта 2021 года наблюдался существенный рост суммарного объема трат и числа транзакций в категории доставки готовой еды.

Читайте также:
Канатные дороги Москва 8 марта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте