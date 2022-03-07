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Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Россия взяла под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
Фото: Минобороны РФ

Пять новых населенных пунктов на Украине оказались под контролем вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 7 марта.

— Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь, — сказал военный.

Армия, уточнил генерал, продолжает наносить удары по украинским объектам военной инфраструктуры. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС уничтожены 26 военных объектов, приводит слова Конашенкова страница Минобороны VK.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к украинской Конституции, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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