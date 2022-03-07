В Турции допустили использование рубля в торговле c Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным допустил использование рубля в торговле. Об этом сообщает телеканал A Haber в понедельник, 7 марта.

— Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море, — отмечает A Haber.

6 марта в Кремле сообщили, что Путин во время беседы с Эрдоганом заявил, что специальная операция на Украине закончится в том случае, если Киев прекратит бои. Российский лидер подчеркнул, что вооруженные силы страны на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных людей.

Удары, по его словам, наносятся только по объектам военной инфраструктуры. В тот же день Путин провел еще одни переговоры — с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств также обсудили ситуацию на Украине. С момента начала спецоперации это уже четвертый телефонный разговор Путина и Макрона.