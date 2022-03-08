Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные

Фото: Администрация президента РФ

Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет. Об этом сообщил во вторник, 8 марта, президент РФ Владимир Путин.

В своем поздравлении с Международным женским днем он обратился к родным военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в военной операции.

— Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса, — сказал российский лидер в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Он уточнил, что поставленные задачи решают только профессиональные военные.

Пять новых населенных пунктов на Украине оказались под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил 7 марта официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.