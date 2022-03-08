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Россия запретила вывоз иностранных медизделий из страны

Евгений Белоусов

Политика
Россия запретила вывоз иностранных медизделий из страны
Все аварийные бригады обеспечены необходимыми медицинскими изделиями, чтобы свести к минимуму риск заражения / Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий. Документ был опубликован во вторник, 8 марта, на официальном сайте кабмина.

Согласно постановлению, речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Уточняется, что подобное решение поможет не допустить дефицита из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств, говорится в постановлении.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

21 февраля президент РФ Владимир Путин призналсуверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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