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Зеленский заявил о возможности обсуждать вопрос Крыма и Донбасса с Россией

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о возможности обсуждать вопрос Крыма и Донбасса с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность обсуждения и поиска компромисса по Крыму и Донбассу. Об этом он заявил во вторник, 8 марта, в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам Зеленского, Киев готов обсудить то, как будут жить люди в Крыму и в республиках Донбасса. Так украинский президент ответил на вопрос о готовности признать эти регионы, передает РИА Новости.

— Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное — это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание, — сказал Зеленский.

В этот же день глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединской отметил, что вопрос признания Украиной Крыма, ДНР и ЛНР имеет для России и ее граждан первостепенное значение. Он также выразил надежду, что со временем обеим сторонам удастся прийти к общему знаменателю.

Такого же мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия готова остановить военную операцию в любой момент, как только Украина признает Крым частью РФ и независимость ДНР и ЛНР, а также откажется от вступления в «какие-либо» блоки.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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