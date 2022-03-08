ВТБ сделал все свои выпущенные карты бессрочными

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ВТБ объявил, что сделает все выпущенные карты бессрочными. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе банка.

— Перевыпускать карты ВТБ больше не надо — они действуют бессрочно. В том числе, и иностранных платежных систем, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что недавнее решение VISA и MasterCard о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.

До этого Visa и Mastercard сообщили, что приостановят деятельность в России. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны. Также о приостановке работы в России сообщили в пресс-службе American Express.

Как позже отметили в Банке России, деньги на картах Visa и Mastercard все еще доступны. Самими же картами все еще можно будет пользоваться до конца их срока.

Эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков был отключен от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы «Мир».