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Диетолог назвала лучшие продукты-афродизиаки для романтического ужина

Анастасия Колоскова

Общество
Диетолог назвала лучшие продукты-афродизиаки для романтического ужина
Фото: depositphotos

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предложила добавить в романтический ужин 8 Марта продукты-афродизиаки, среди которых темный шоколад, орехи и перец чили.

— Считается, что афродизиаки — пищевые продукты, и содержащиеся в них биологически активные соединения могут за счет разных механизмов действия повышать половое влечение и сексуальную активность. Большинство таких соединений являются натуральными стимуляторами секреции окситоцина, — рассказала эксперт.

По ее словам, этот гормон как раз и отвечает за либидо и получение сексуального удовольствия. Так, заметнее всего на его секрецию влияет темный шоколад. Диетолог добавила, что синтез окситоцина повышается также при употреблении зелени, инжира, орехов, богатых магнием.

Стародубова добавила, что в сельдерее и трюфелях содержатся фитоандрогены (андростенон и андростенол), являющие аналогами половых гормонов женщин. Также она напомнила, что темный шоколад и перец чили также повышают синтез гормона удовольствия — эндорфина.

— Другим механизмом действия афродизиаков является расслабление стенок мелких сосудов и приток крови к органам малого таза (природный аналог действия соответствующих стимулирующих лекарственных препаратов). Таким эффектом обладают кверцитин — природный флавоноид, содержащийся в темных ягодах и красном вине, цитруллин — флавоноид, содержащийся в арбузе и какао, темном шоколаде, — цитирует Стародубову агентства городских новостей «Москва».

Диетолог посоветовала добавить в рацион продукты, богатые витаминами Е, В6, В9, которые также влияют на синтез половых гормонов. В этом отношении, по ее словам, будут полезны спаржа и авокадо.

Она уточнила, что в синтезе мужского полового гормона тестостерона принимает участие цинк, которые содержится в устрицах или нежирной говядине. Стародубов подчеркнула, что шоколад и устрицы провоцируют краткосрочный эффект после одного приема, а у остальных продуктов эффект носит накопительный характер.

До этого диетолог Ирина Писарева рассказала, как с помощью еды поддержать организм на фоне стресса.

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