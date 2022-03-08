Столичные автоинспекторы поздравили автолюбительниц с 8 Марта

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекция Москвы

Сотрудники московской Госавтоинспекции по сложившейся традиции поздравили автомобилисток с Международным женским днем. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня женщина за рулем — полноправный участник движения. Женщина создает взаимоотношения на дороге более мягкими и доброжелательными, что особенно радует сотрудников нашей службы, а врожденный рефлекс материнства, сохранение жизни — создает на дороге климат безопасности, — говорится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

Инспекторы, несущие службу на столичных дорогах, поздравили участниц дорожного движения и вручили им цветы.

До этого жительниц столицы с Международным женским днем поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что женщина окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, приносит в мир гармонию. Собянин обратил внимание, что Москва — женского рода, и в каждую сферу жизни столицы свой уникальный дар творения и украшения жизни вносят женщины.

Ранее россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин.

Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров с МКС тоже поздравили женщин с праздником.